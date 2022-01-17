Министерство труда займется пенсионерами

На Совете по стратегическому развитию и национальным проектам Президент России Владимир Путин поручил Министерству труда подготовить отчет об охвате пенсионеров социальными выплатами. 

Фото №1 - Министерство труда займется пенсионерами

В Министерстве до 25 января сформируют отчет за прошедший год. Ответственным за выполнение задания назначили Министра труда Антона Котяткова. После подготовки отчета, ведомство займется разработкой дополнительных мер социальной поддержки пенсионеров.

Ранее сообщалось, что в Министерстве труда сообщили процент индексации социальных выплат.

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