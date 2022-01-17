Министерство труда займется пенсионерами

На Совете по стратегическому развитию и национальным проектам Президент России Владимир Путин поручил Министерству труда подготовить отчет об охвате пенсионеров социальными выплатами.

В Министерстве до 25 января сформируют отчет за прошедший год. Ответственным за выполнение задания назначили Министра труда Антона Котяткова. После подготовки отчета, ведомство займется разработкой дополнительных мер социальной поддержки пенсионеров.