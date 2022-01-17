В Башкортостане усилят антиковидные ограничения из-за штамма «омикрон»

Радий Хабиров поручил обеспечить запас лекарств и необходимый коечный фонд на случай, если сбудет негативный прогноз по распространению нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом Глава Башкортостана заявил на оперативном совещании в правительстве. Введут дополнительные ограничения, органы власти переходят в онлайн-формат общения. Что известно об «омикроне» на данный момент и какие решения приняты?

«Омикрон» заразнее других штаммов коронавируса, поэтому количество заболевших может быть в разы выше. В связи с этим в Башкортостане усилят контроль за соблюдением эпидемиологических норм. На более поздний срок перенесут спортивные и культурно-массовые мероприятия. Также под запретом собрания более 30 человек на предприятиях. Ограничения для невакцинированных сохраняются, как и обязательное требование масочного режима и соблюдения социальной дистанции. В таких случаях, говорят, готовность номер один.

На запад «омикрон» уже пришел. Мы определились, чтобы система здравоохранения была готова к росту числа пациентов, нуждающихся в госпитализации. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поставил задачи и перед АПК. Потенциал агропрома Башкортостана выше, чем полученные результаты в пищевой и перерабатывающей промышленности. Республика должна занимать места в первой тройке среди регионов в России. Радий Хабиров поручил правительству предусмотреть увеличение субсидирования, а Минсельхозу – обратить пристальное внимание на крупные проекты.

Предприятие по переработке гороха в Благовещенском районе, мясной завод «Таврос» в Белебеевском районе заявили многомиллиардные инвестиции в своё перерабатывающее производство. Их необходимо поддерживать, чтобы предприятия заработали на полную мощь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана возглавит комиссию по проверке целевого использования земель. О ситуации в этой области рассказала министр земельных и имущественных отношений региона Наталья Полянская. Количество проверок снизилось, теперь ситуацию исправят.

Радий Фаритович, мы просим вас создать и возглавить межведомственную комиссию по развитию и повышению эффективности муниципального земельного контроля для обеспечения согласованности действий заинтересованных федеральных, республиканских органов власти и органов местного самоуправления. Наталья Полянская, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан

Количество нарушений в земельной сфере растёт. Настораживает несоответствие данных в реестре земельных участков с их фактическим статусом, когда торговое предприятие стоит на земле с кадастровой стоимостью в «три копейки». А ведь именно из этих денег формируются местные бюджеты. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан