В Башкортостане усилят антиковидные ограничения из-за штамма «омикрон»

Радий Хабиров поручил обеспечить запас лекарств и необходимый коечный фонд на случай, если сбудет негативный прогноз по распространению нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом Глава Башкортостана заявил на оперативном совещании в правительстве. Введут дополнительные ограничения, органы власти переходят в онлайн-формат общения. Что известно об «омикроне» на данный момент и какие решения приняты?
«Омикрон» заразнее других штаммов коронавируса, поэтому количество заболевших может быть в разы выше. В связи с этим в Башкортостане усилят контроль за соблюдением эпидемиологических норм. На более поздний срок перенесут спортивные и культурно-массовые мероприятия. Также под запретом собрания более 30 человек на предприятиях. Ограничения для невакцинированных сохраняются, как и обязательное требование масочного режима и соблюдения социальной дистанции. В таких случаях, говорят, готовность номер один.
Радий Хабиров поставил задачи и перед АПК. Потенциал агропрома Башкортостана выше, чем полученные результаты в пищевой и перерабатывающей промышленности. Республика должна занимать места в первой тройке среди регионов в России. Радий Хабиров поручил правительству предусмотреть увеличение субсидирования, а Минсельхозу – обратить пристальное внимание на крупные проекты.
Глава Башкортостана возглавит комиссию по проверке целевого использования земель. О ситуации в этой области рассказала министр земельных и имущественных отношений региона Наталья Полянская. Количество проверок снизилось, теперь ситуацию исправят.
Также на совещании в правительстве обсудили доступность интернета. За последние три года к нему подключены более 3 тысяч социально-значимых объектов. На эти цели направили почти 2 млрд рублей в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура».