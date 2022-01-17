В Башкирии будут закрывать школы при вспышках COVID-19

Если школы «заполыхают» – будем закрывать. Такое заявление сделал Радий Хабиров на оперативном совещании, ссылаясь на эпидобстановку. После зимних каникул учиться сегодня пошли более полумиллиона детей. Меры по недопущению распространения коронавируса в образовательных учреждениях продолжают действовать.

Вежливость, как и антиковидные меры, никто не отменял. Утро начинается с приветствия и уже привычных для детей процедур – замера температуры и санации рук. В 3-й столичной гимназии в две смены обучаются 2125 учеников.

Родителям, заметившим, что ребенок плохо себя чувствует, рекомендовано оставить его дома. По заявлению, школьнику будет обеспечено обучение дистанционно. К слову, дети, отдохнувшие за пределами Российской Федерации, должны предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Для школьников открыты три отдельных входа: два – со стороны улицы Пушкина, один – с улицы Цюрупы. Каждая смена дополнительно разделена на два потока. Получившая в 2020 году сертификат антиковидного инспектора Гульнур Манаева встречает детей каждое утро. А после звонка, не снимая халат, преподает английский.

В течение дня ходим с ознакомительными беседами с памятками антиковидного характера. В период ОРВИ также можем с медработниками прийти и какие-то беседы провести. Гульнур Манаева, антиковидный инспектор, учитель английского языка гимназии № 3

В гимназии дежурят три антиковидных инспектора и медсестра. Открыт на постоянной основе изолятор для детей с повышенной температурой. Масочный режим обязателен для преподавателей, дети могут надеть СИЗ по желанию. Навигаторы в виде цветных полос – еще одна мера против COVID-19. Красные – для полутораметровой дистанции, синяя и зеленая разделяет возрастные потоки.

Опасаемся за здоровье детей. Информация, которой мы владеем, нас убеждает, что он крайне опасен для наших детей. Особенно младшего школьного возраста. Мы в течение дня проводим дополнительную обработку. Перед посещением столовой вновь обработка, замеряет температуру. В течение дня антиковидные инспекторы это проводят. Юлия Вяткина, директор гимназии № 3