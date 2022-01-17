В Стерлитамаке появилось новое арт-пространство

Памятник архитектуры стал местом для творчества молодёжи. В Стерлитамаке организовали арт-пространство в доме купца Кузнецова. Там проходят квартирники, квесты, ярмарки. Здание продолжают благоустраивать. Проект можно назвать благотворительным, так как сам себя он не окупает, а за проведение тематических встреч с подростков денег не берут.
«Сплин», ДДТ, «Агата Кристи». Пока в репертуаре этих начинающих музыкантов из Стерлитамака только каверы. В песнях известных исполнителей они находят состояние души, которым делятся на так называемых квартирниках в доме купца Кузнецова два раза в месяц. Сегодня – репетиция.
Это место можно назвать и концертным, и учебным, и выставочным. Количество эпитетов зависит только от фантазии подростков. В доме купца Кузнецова проходят мастер-классы, ярмарки, тематические встречи. Последняя – в стиле Манги – японских комиксов.
Словно в награду за все пожертвования, которые сделал при жизни первый владелец, дом купца Кузнецова сейчас существует тоже благодаря инвестору. По словам организаторов проекта, сам себя он не окупает.
Впрочем, легенда добавляет дому только колоритности. Как и крюки под потолком, оконные и дверные проёмы в стенах подвала. Здание будут благоустраивать и дальше, необходима замена коммуникаций. Есть и более грандиозные планы. Рядом с домом Кузнецова стоят другие исторические объекты. Если найдутся инвесторы и для них, возможно, в Стерлитамаке появится свой аналог уфимского «Арт-квадрат».