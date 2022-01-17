В Стерлитамаке появилось новое арт-пространство

Памятник архитектуры стал местом для творчества молодёжи. В Стерлитамаке организовали арт-пространство в доме купца Кузнецова. Там проходят квартирники, квесты, ярмарки. Здание продолжают благоустраивать. Проект можно назвать благотворительным, так как сам себя он не окупает, а за проведение тематических встреч с подростков денег не берут.

«Сплин», ДДТ, «Агата Кристи». Пока в репертуаре этих начинающих музыкантов из Стерлитамака только каверы. В песнях известных исполнителей они находят состояние души, которым делятся на так называемых квартирниках в доме купца Кузнецова два раза в месяц. Сегодня – репетиция.

Это место можно назвать и концертным, и учебным, и выставочным. Количество эпитетов зависит только от фантазии подростков. В доме купца Кузнецова проходят мастер-классы, ярмарки, тематические встречи. Последняя – в стиле Манги – японских комиксов.

Словно в награду за все пожертвования, которые сделал при жизни первый владелец, дом купца Кузнецова сейчас существует тоже благодаря инвестору. По словам организаторов проекта, сам себя он не окупает.