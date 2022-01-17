В Уфе завершился шестой этап Кубка России по биатлону

Стал известен состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине. В него вошли два спортсмена из Башкортостана – Эдуард Латыпов и Антон Бабиков. Окончательное решение по поводу участия Бабикова в Олимпиаде будет принято по результатам выступлений спортсмена на этапе Кубка мира в Италии на этой неделе.
В Уфе тем временем двумя гонками с общего старта завершился шестой этап Кубка России по биатлону. Победителем мужского заезда стал Александр Бабчин из Башкортостана. У женщин сильнейшей стала Тамара Дербушева из Свердловской области, допустившая всего один промах на четырёх огневых рубежах.
Лучший результат среди спортсменок из Башкортостана показала Карина Бахтина. Биатлонистка допустила пять промахов и на заключительный круг после четвертой стрельбы уходила на третьем месте. Однако до финиша Бахтина доехала лишь пятой.