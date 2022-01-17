В Уфе завершился шестой этап Кубка России по биатлону

Стал известен состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине. В него вошли два спортсмена из Башкортостана – Эдуард Латыпов и Антон Бабиков. Окончательное решение по поводу участия Бабикова в Олимпиаде будет принято по результатам выступлений спортсмена на этапе Кубка мира в Италии на этой неделе.

В Уфе тем временем двумя гонками с общего старта завершился шестой этап Кубка России по биатлону. Победителем мужского заезда стал Александр Бабчин из Башкортостана. У женщин сильнейшей стала Тамара Дербушева из Свердловской области, допустившая всего один промах на четырёх огневых рубежах.

Гонка была интересной, удалось справиться со стрельбой, получилось более спокойно прийти на финиш с запасом.

Тамара Дербушева, победитель масс-старта на Кубке России по биатлону

Лучший результат среди спортсменок из Башкортостана показала Карина Бахтина. Биатлонистка допустила пять промахов и на заключительный круг после четвертой стрельбы уходила на третьем месте. Однако до финиша Бахтина доехала лишь пятой. 

Гонку оценю на троечку. Готовность не самая высокая, важные гонки впереди.

Карина Бахтина, участник Кубка России по биатлону
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