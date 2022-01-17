В Башкирии появится новый детский сад на 220 мест

В Кушнаренково готовится к открытию самый большой и современный детский сад района. На данный момент очерёдность в дошкольные учреждения райцентра достигает почти 180 детей.

В пустых коридорах пока раздается лишь звук строительных инструментов. Просторные и тёплые группы заполнятся детьми через пару месяцев. Воспитанникам будет здесь не только комфортно, но и безопасно.

Наш детский сад оборудован самым современным оборудованием, в том числе противопожарным. Везде установлены датчики задымления и оповещения о пожаре. И что очень радует, что каждая группа оснащена тревожными кнопками. Каждая группа будет иметь свой телефон и систему оповещения. Людмила Онина, заведующая детским садом «Сказка»

Новый детский сад позволит разгрузить остальные дошкольные учреждения Кушнаренково. В райцентре выделяются участки под строительство многодетным и другим льготным категориям граждан, вырастают новые микрорайоны. «Сказка» появится как раз в одном из них – Андреевском, в котором проживают более 350 семей. Подрядчиком и качеством выполняемых работ довольны все.

Тщательно и щепетильно относятся к каждому материалу. К каждому виду работ. Их работа – как учебное пособие по строительству. Как положено по проекту и современным требованиям СанПиНа, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности. Рамиля Ибакова, начальник отдела образования администрации Кушнаренковского района

Повезло и самим подрядчикам. Все работы идут строго по графику. Это позволило приобрести стройматериалы ещё до скачка цен на рынке. Сметная стоимость объекта, возводимого на внебюджетные средства, выросла незначительно.

Подрядная организация успела основной объем материала и технологического оборудования закупить до повышения цен. Но, конечно, были моменты, где были недочеты. Проектировщикам пришлось просить дофинансирования этого объекта на небольшую сумму. И вот как раз эти виды работ у нас остаются на завершение. Альберт Садртдинов, начальник производственного отдела Республиканского управления капитального строительства

В детском саду будет десять возрастных групп. В каждой из них предусмотрены отдельные туалетные комнаты для мальчиков и девочек, просторные игровые и спальные. А само здание оснастят современным оборудованием, в том числе мультимедийным. Осталось лишь завершить мелкие отделочные работы и завезти мебель. Сдача объекта запланирована на начало весны.