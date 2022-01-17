В Башкирии появится новый детский сад на 220 мест

В Кушнаренково готовится к открытию самый большой и современный детский сад района. На данный момент очерёдность в дошкольные учреждения райцентра достигает почти 180 детей.
В пустых коридорах пока раздается лишь звук строительных инструментов. Просторные и тёплые группы заполнятся детьми через пару месяцев. Воспитанникам будет здесь не только комфортно, но и безопасно.
Новый детский сад позволит разгрузить остальные дошкольные учреждения Кушнаренково. В райцентре выделяются участки под строительство многодетным и другим льготным категориям граждан, вырастают новые микрорайоны. «Сказка» появится как раз в одном из них – Андреевском, в котором проживают более 350 семей. Подрядчиком и качеством выполняемых работ довольны все.
Повезло и самим подрядчикам. Все работы идут строго по графику. Это позволило приобрести стройматериалы ещё до скачка цен на рынке. Сметная стоимость объекта, возводимого на внебюджетные средства, выросла незначительно.
В детском саду будет десять возрастных групп. В каждой из них предусмотрены отдельные туалетные комнаты для мальчиков и девочек, просторные игровые и спальные. А само здание оснастят современным оборудованием, в том числе мультимедийным. Осталось лишь завершить мелкие отделочные работы и завезти мебель. Сдача объекта запланирована на начало весны.
Для жителей Кушнаренково «Сказка» становится реальностью. Новый детский сад стал шестым по счёту в райцентре. Он же самый вместительный – рассчитан на 220 детей. После сдачи объекта в эксплуатацию очередность в дошкольные учреждения в селе будет исчерпана.