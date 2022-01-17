В Уфе малышка без уха срочно нуждается в дорогостоящей операции

Благотворительный фонд «Бумажный самолётик» взял под опеку Дарину из Уфы. Девочка родилась без одного уха. Родители малышки нашли клинику, которая вернет их дочери слух, но оплатить операцию они не в состоянии. Нужно собрать более 7 миллионов рублей.

Двухлетняя Дарина не может слышать полноценно. У девочки с рождения редкая патология – нет слухового прохода и ушной раковины. Малышка не понимает, где источник звука. С таким диагнозом появляется один ребенок на 10 тысяч новорожденных. Назвать точную причину нарушения врачи затрудняются, но объясняют сбоем во время беременности.

Для чего нам даны два уха? Чтобы у нас был бинауральный слух, чтобы слышать с обеих сторон. Едет машина, а она не понимает, откуда она едет. Ольга Якушенко, мама Дарины

Шанс, что девочка сможет слышать, есть. По результатам томографии у Дарины сформировано среднее ухо, а это значит, что она операбельна. Однако в России могут восстановить только сам орган, но не функции. Набиуллины долго искали клинику и связались с врачами из Америки.

Они нам ответили, что Дарина – кандидат на операцию. И дали ей восемь баллов из десяти. Это очень хороший балл. То есть моя девочка может слышать так же, как и все. Ольга Якушенко, мама Дарины

Сумма операции – более 7 млн рублей. Семья выплачивает ипотеку и кредит, поэтому оперативно собрать деньги не могут. Набиуллины уже обратились к неравнодушным в соцсетях с просьбой помочь. Операцию нужно сделать как можно скорее.

Я прошу помочь, чтобы моя девочка смогла быть как все. Она же девочка, ей тоже хочется носить сережки, заколки, бантики. Ольга Якушенко, мама Дарины

Поможет Набиуллиным любая сумма. Деньги можно перечислить по реквизитам благотворительного фонда. Для этого нужно отправить SMS на номер 3434 с текстом: «Дарине/пробел/ сумма перевода». Важно подтвердить ответное SMS. Также помочь услышать Дарине можно, отправив пожертвование на банковские счета мамы.

SMS на номер 3434 с текстом: ДАРИНЕ 300 (300 – сумма перевода).

Реквизиты для оказания помощи:

Сбербанк: 4276 0600 1210 8836;

Тинькофф: 5536 9140 6699 2250;

Получатель: Ольга Игоревна Я. (мама);

Карты привязаны к телефону: 8 (987) 109-56-39.