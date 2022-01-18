21-я больница Уфы стала призером республиканского конкурса

По результатам отбора «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» учреждение заняло второе место. Одной из победителей в конкурсе стала также Аскинская центральная районная больница.
Лучших отбирали по принципу оценки условий труда и социальных гарантий в организации. Уфимская 21-я больница считается головным травматологическим центром республики. Она специализируется на оказании медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и с острой сосудистой патологией. В лечебном учреждении функционируют единственные в регионе отделение острых отравлений, аллергологии и челюстно-лицевой хирургии.