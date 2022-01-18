21-я больница Уфы стала призером республиканского конкурса

По первичному звену у нас две поликлиники, которые оказывают медицинскую помощь. К нашему основному костяку, коллективу 21-й больницы, вот этому огромному стационару, где имеется терапевтический, хирургический комплексы, присоединение вот этих районов, то есть амбулаторной службы, превратило нашу больницу действительно в мощный республиканский больничный комплекс.

Ахтям Файзуллин, заведующий травматологическим отделением городской клинической больницы №21 г. Уфы