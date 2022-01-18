21-я больница Уфы стала призером республиканского конкурса

По результатам отбора «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» учреждение заняло второе место. Одной из победителей в конкурсе стала также Аскинская центральная районная больница.

Лучших отбирали по принципу оценки условий труда и социальных гарантий в организации. Уфимская 21-я больница считается головным травматологическим центром республики. Она специализируется на оказании медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и с острой сосудистой патологией. В лечебном учреждении функционируют единственные в регионе отделение острых отравлений, аллергологии и челюстно-лицевой хирургии.

По первичному звену у нас две поликлиники, которые оказывают медицинскую помощь. К нашему основному костяку, коллективу 21-й больницы, вот этому огромному стационару, где имеется терапевтический, хирургический комплексы, присоединение вот этих районов, то есть амбулаторной службы, превратило нашу больницу действительно в мощный республиканский больничный комплекс.

Ахтям Файзуллин, заведующий травматологическим отделением городской клинической больницы №21 г. Уфы
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