Вице-премьеры Башкортостана и Татарстана обсудили вопросы сотрудничества

Азат Бадранов отметил, что эта дата важна для осмысления корней, а также необходимо большее внимание уделять трудам личностей-просветителей в истории, так как в начале 20-го века они формировали основу интеллигенции наших народов. Башкортостан готовится к проведению событий. Часть мероприятий пройдет в Казани с 19 по 21 мая. Также юбилей отметят в Санкт-Петербурге, в Сибири. Для обсуждения празднования официального принятия ислама Волжской Булгарией заместитель премьер-министра Татарстана встретится с духовными лидерами нашей республики.