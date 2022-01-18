В Башкирии благодаря победительнице конкурса «Большая перемена» появится новый школьный спортзал

«Большая перемена» к лучшему. Победительница суперфинала одноимённого Всероссийского конкурса, который проходил в «Артеке», представила проект школы будущего в виде макетов, схем и концепции развития.

После этого ученица школы села Калтаево Кушнаренковского района Милена Минегалиева и её мама-наставник в беседе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко подняли вопрос о необходимости строительства спортзала в своём образовательном учреждении. В то, что было дальше, они до сих пор верят с трудом.

В конкурсе было дополнительное задание, нужно было написать программу, в чем нуждается школа. Я написала про спортзал. 

Гульчира и Милена Минегалиевы, победители суперфинала всероссийского конкурса «Большая перемена»

Раньше не было спортзала, но несмотря на это ученики участвовали в состязаниях и занимали призовые места. Сейчас у нас будет спортзал, отвечающий современным требованиям.

Гузель Сафина, директор школы с. Калтаево

Такие объекты выгодны с экономической точки зрения. Этот объект относится к быстровозводимым. В первом квартале собираемся его сдать.

Альберт Садртдинов, начальник производственного отдела Республиканского управления капитального строительства
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