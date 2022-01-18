В Башкирии благодаря победительнице конкурса «Большая перемена» появится новый школьный спортзал

После этого ученица школы села Калтаево Кушнаренковского района Милена Минегалиева и её мама-наставник в беседе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко подняли вопрос о необходимости строительства спортзала в своём образовательном учреждении. В то, что было дальше, они до сих пор верят с трудом.