Жителям Уфы напомнили о перекрытии дорог в Крещение

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают важный праздник Крещение Господне. В связи с праздничными мероприятиями в Уфе будет перекрыто несколько улиц. Об этом напомнила мэрия столицы.
Уже с 20:00 18 января до 02:00 19 января будут полностью перекрыты следующие участки дорог:
– Маяковского (от ул. Архитектурной до ул. Калинина);
– Бехтерева (до дома №1/1 по ул. Менделеева);
– местный проезд вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая, соединяющий ее с ул. Юрия Гагарина;
– Кирова (от ул. Айской до ул. Ветошникова);
– Амурской и Крестьянской вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы.
Также с 20:00 18 января до 14:00 19 января будет ограничено движение автотранспорта по улице Набережной реки Уфы: от ул. Маршала Жукова до ул. Баязита Бикбая.