В Башкирии частные клиники смогут вакцинировать пациентов

Жители Башкирии смогут бесплатно вакцинироваться в частных клиниках. Прививки при этом должны входить в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям.

Фото №1 - В Башкирии частные клиники смогут вакцинировать пациентов

Уже в конце января депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят соответствующий законопроект на пленарном заседании.  Жители региона смогут проходить вакцинацию в любой удобной для них клинике, которая работает в системе ОМС.

Законопроектом предлагается обеспечивать вакцинами, включенными в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, все медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, независимо от их организационно-правовой формы. Порядок организации обеспечения медучреждений иммунобиологическими препаратами будет утверждать правительство республики.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 

В календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям включены прививки против 24 заболеваний, в том числе против коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, бешенства, клещевого вирусного энцефалита, вирусного гепатита А и В, менингококковой инфекции и т.д.

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