В Башкирии частные клиники смогут вакцинировать пациентов

Жители Башкирии смогут бесплатно вакцинироваться в частных клиниках. Прививки при этом должны входить в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям.
Уже в конце января депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят соответствующий законопроект на пленарном заседании. Жители региона смогут проходить вакцинацию в любой удобной для них клинике, которая работает в системе ОМС.
В календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям включены прививки против 24 заболеваний, в том числе против коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, бешенства, клещевого вирусного энцефалита, вирусного гепатита А и В, менингококковой инфекции и т.д.