В Башкирии частные клиники смогут вакцинировать пациентов

В календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям включены прививки против 24 заболеваний, в том числе против коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, бешенства, клещевого вирусного энцефалита, вирусного гепатита А и В, менингококковой инфекции и т.д.