В Уфе работникам коммунальной сферы повысят зарплату

Вице-мэр Марат Гайфуллин добавил: для нормализации сложившейся ситуации администрацией Уфы принято решение с 1 февраля ввести доплату за интенсивность труда: водителям, машинистам, трактористам — в размере 75% к тарифу, дорожным рабочим – 14%; ежемесячная премия водителей, машинистов, трактористов увеличена с 70 до 100%; дорожных рабочих – с 60 до 100%. Рост зарплаты без учета переработок составит у водителей, машинистов, трактористов с пятым разрядом почти 40%, у дорожных рабочих четвертого разряда – 25%. Таким образом, заработную плату водителей с учетом интенсивности удастся поднять до 60 тысяч рублей.