В районе Башкирии руководителем отделения ГИБДД стал 30-летний Ильнур Бикбулатов

Ильнур Ильфирович Бикбулатов родился 24 марта 1991 года. В 2013 году окончил Уфимский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». Службу в Госавтоинспекции начал в сентябре 2013 года. С июля по декабрь 2014 года и в 2018 году находился в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе. С 2013 по 2020 года работал на должности инспектора ДПС.