В районе Башкирии руководителем отделения ГИБДД стал 30-летний Ильнур Бикбулатов

В Благовещенском районе Башкирии назначили нового руководителя отделения ГИБДД. Им стал 30-летний старший лейтенант полиции Ильнур Бикбулатов.
Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Башкирии Роман Деев. До назначения на пост начальника районного отделения Ильнур Бикбулатов занимал должность заместителя командира взвода городского Полка ДПС ГИБДД УМВД России по Уфе.
Ильнур Ильфирович Бикбулатов родился 24 марта 1991 года. В 2013 году окончил Уфимский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». Службу в Госавтоинспекции начал в сентябре 2013 года. С июля по декабрь 2014 года и в 2018 году находился в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе. С 2013 по 2020 года работал на должности инспектора ДПС.
Напомним, накануне был назначен новый руководитель отделения ГИБДД в Иглинском районе.