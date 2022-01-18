В Башкирии обсудили готовность к проведению Крещения

Республика готова к Крещению. Об этом доложили на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Так, для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в эти дни задействуют более 750 сотрудников ОВД, около 50 сотрудников частных охранных предприятий, около 300 представителей общественности, включая казачество.

Основная же задача – не допустить травматизм и гибель людей. Специалисты настаивают: крещенские купания нельзя проводить в необорудованных местах. Для их выявления МЧС будет проводить патрулирование.