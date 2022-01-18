В Свияжске проведут мероприятия в рамках 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

В 2022 году в Свияжске будут проведены мероприятия в рамках 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот город стал вторым по известности в Татарстане, туристический поток в нем стал рекордно высоким после падения в 2020 году, когда многие поездки были отменены из-за карантинных ограничений. Так, по сведениям директора музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артема Силкина, динамика роста турпотока в Свияжск выглядит так:

● в 2019 году он составил 700 тысяч человек;

● в 2020 году турпоток упал до 480 тысяч человек;

● в 2021 году он вырос до 900 тысяч человек.

Привлекательность острова-града связана с двумя факторами.

Во-первых, это довольно древний, исторически интересный регион. В 2021 году город отметил 470 лет со дня основания. Кроме того, Свияжский монастырь был внесен в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Многие туристы приезжают в Свияжск именно для того, чтобы увидеть своими глазами этот монастырь.

Во-вторых, в городе постоянно ведутся работы по повышению уровня сервиса для туристов. Создаются новые туристические маршруты, разрабатываются интересные экскурсии, постоянно работает музей-заповедник «Остров-град Свияжск», в 2021 году его посетили 60 тысяч человек.

Вообще, в 2021 году было проведено более 7 тысяч экскурсий. Если вас интересуют все экскурсии в Свияжск из Казани и вы планируете отдохнуть в этом городе всего несколько дней, вам стоит заранее забронировать привлекательные варианты. Тогда по приезду в город вы не будете отвлекаться на организационные вопросы, но сможете посвятить все свое время поездкам, отдыху, знакомствам.

Кроме того, в Свияжске заявили, что готовы к увеличению турпотока, уже в этом году город готов принять до 1,5 млн туристов. Они смогут жить в комфортабельных отелях, для них работают многочисленные кафе и рестораны, музеи, развлекательные заведения. Конечно, много внимания уделено и вопросам организованного отдыха с экскурсиями и познавательными поездками.