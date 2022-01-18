В Уфе показали работу Цифрового инкубатора для одаренных детей

В БашГУ детей обучают картографии и финансовой грамотности. Для учеников 4-6 классов вузовские преподаватели проводят занятия по олимпиадной математике, разговорному английскому и информатике.
От простого к сложному. Здесь для каждого ученика найдется занятие по душе. Пилотный проект «Цифровой инкубатор для одаренных детей» стартовал еще в начале прошлого года и получил денежную поддержку от Президентского фонда. Тогда отбор прошли 30 ребят. Они продолжили обучение и в этом году. Программа – повышенного уровня сложности.
Не только дать знания, но и научить мыслить творчески. Главная цель уроков в центре для одаренных детей – задать школьникам направление для дальнейшего развития. Здесь изучаются основы профессий будущего. Уже со школьной скамьи ученики смогут определиться с вопросом – кем же работать после школы и вуза или техникума. В инкубаторе для одаренных детей не только учат правилам и законам, но и помогают освоить предмет на практике.
Занятия ведут высококвалифицированные преподаватели кафедры цифровой экономики и коммуникаций Башкирского государственного университета. Попасть в инкубатор можно после экзаменационного отбора.