В Уфе показали работу Цифрового инкубатора для одаренных детей

В БашГУ детей обучают картографии и финансовой грамотности. Для учеников 4-6 классов вузовские преподаватели проводят занятия по олимпиадной математике, разговорному английскому и информатике.

От простого к сложному. Здесь для каждого ученика найдется занятие по душе. Пилотный проект «Цифровой инкубатор для одаренных детей» стартовал еще в начале прошлого года и получил денежную поддержку от Президентского фонда. Тогда отбор прошли 30 ребят. Они продолжили обучение и в этом году. Программа – повышенного уровня сложности.

Мы стараемся, конечно, темы какие-то отрабатывать. Но в основном вот эти задачки, где надо подумать, ну и лучше всего, когда свободная атмосфера, формат такой, формат игры, когда дети не зажаты. Айгуль Сагитова, доцент кафедры дифференциальных уравнений факультета математики и информационных технологий БашГУ

Не только дать знания, но и научить мыслить творчески. Главная цель уроков в центре для одаренных детей – задать школьникам направление для дальнейшего развития. Здесь изучаются основы профессий будущего. Уже со школьной скамьи ученики смогут определиться с вопросом – кем же работать после школы и вуза или техникума. В инкубаторе для одаренных детей не только учат правилам и законам, но и помогают освоить предмет на практике.

Эти программы нужны в будущем. Потому что вот, например, Cobal 2 – это дизайн. Они могут, например, делать плакат. Это им в будущем нужно, делать плакаты и т.д. А в будущем поступать уже в ведущие вузы России, например, нефтяной. Вот эта система нужна и в нефтяной области, и в строительстве. Ильдар Вильданов, старший преподаватель кафедры геодезии, картографии и географических информационных систем БашГУ