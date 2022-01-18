В Башкирии вновь ограничили движение на трассе М-5

На трассе федерального значения М-5 «Урал» вновь ограничили движение транспорта. Такая мера должна снизить аварийность на автодороге.

Ограничение движения введено из-за низовой метели и обильного снегопада. Такая непогода повышает аварийность на дорогах. Ограничение введено на территории Башкирии, Татарстана и Оренбургской области.