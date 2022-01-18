В Башкирии вновь ограничили движение на трассе М-5

На трассе федерального значения М-5 «Урал» вновь ограничили движение транспорта. Такая мера должна снизить аварийность на автодороге.
Ограничение движения введено из-за низовой метели и обильного снегопада. Такая непогода повышает аварийность на дорогах. Ограничение введено на территории Башкирии, Татарстана и Оренбургской области.
Ограничения действуют с 14:15 18 января 2022 для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 1194-го (н.п. Северный) по 1375-й (н.п. Восточный) км.