В Башкирии 22-летний парень попал под поезд

Накануне, 17 января, в Башкирии произошёл несчастный случай на железной дороге. О случившемся сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.

Фото №1 - В Башкирии 22-летний парень попал под поезд

На 1632 км перегона «Уфа-Черниковка» под поезд попал 22-летний парень. Молодой человек пытался пересечь железную дорогу в неустановленном для этого месте.

Машинист поезда заметил пешехода и применил экстренное торможение, а также подал сигнал о приближающемся транспорте. К сожалению, парень травмировался выступающими частями тепловоза и скончался. По факту произошедшего проводится проверка.  

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ