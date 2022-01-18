В Башкирии 22-летний парень попал под поезд

Накануне, 17 января, в Башкирии произошёл несчастный случай на железной дороге. О случившемся сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.

На 1632 км перегона «Уфа-Черниковка» под поезд попал 22-летний парень. Молодой человек пытался пересечь железную дорогу в неустановленном для этого месте.