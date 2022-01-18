В Башкирии мобилизуют работу Антиковидного ситуационного центра

В Башкирии мобилизуют работу Антиковидного ситуационного центра и кол-центра 122. Это связано с угрозой новой волны коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ИА Башинформ

Фото №1 - В Башкирии мобилизуют работу Антиковидного ситуационного центра

17 января в Правительстве России обсудили работу кол-центра 122. Специалисты обеспечивают маршрутизацию звонков в медицинские учреждения и службу скорой помощи. В связи с активным распространением нового штамма «омикрон» работа центра усиливается.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил: в связи с ожидаемыми пиковыми нагрузками на систему здравоохранения в регионах необходимо усилить работу кол-центров, чтобы граждане могли оперативно получать необходимую помощь, связаться с медучреждениями и службами скорой помощи.

Единый телефонный номер 122 введен для вопросов по COVID-19 и вызова врача во всех регионах страны. По кнопке «1» можно вызвать реального оператора. На кнопке «2» отвечает голосовой помощник Светлана, робот может записать человека к врачу. Кстати, он способен единовременно обслужить до 40 вызовов. Нажав на кнопку «3», можно обратиться в Антиковидный ситуационный центр Башкортостана.

В настоящее время каких-то критических моментов с дозвоном и записью к врачу нет. Операторов для приема звонков достаточно. Брошенных и неотвеченных звонков не бывает. Единственное — повышенный спрос на линию всегда приходится на первые дни недели и в первую половину дня, то есть в понедельник, вторник, среду период с 8 до 11 часов — горячее время, когда больше всего людей пытаются записаться к врачу. Но в любом случае человек в дальнейшем обязательно дозванивается. Если в связи с увеличением роста заболеваемости пойдет шквал вызовов, рассмотрим вопрос о добавлении операторов в поликлиническое звено. Каждое учреждение точечно, по мере необходимости, будет решать этот вопрос. Подобное было уже в прошлом году во время первых волн коронавируса. В целом система кол-центра 122 готова к пиковым нагрузкам звонков.

Софья Алешина, пресс-секретарь Минздрава РБ

В связи с прогнозируемым ухудшением эпидемиологической ситуации по инфекции с учетом угрозы распространения нового штамма COVID-19 «омикрон», центр также готов мобилизоваться и предоставлять населению необходимую консультационную помощь в том объеме, которая понадобится.

Ситуационный центр функционирует в республике с ноября 2020 года. Он был создан в период пандемии для оперативной консультации людей в помощь медицинским организациям. За это время специалисты из числа сотрудников различных организаций, ведомств и экспертов-медиков отработали механизм оказания оперативной помощи населению при различных ситуациях, будь то вызов скорой помощи, госпитализация, консультация по вакцинации и так далее. Только за 2021 год центр принял 364 тысячи обращений, и самое главное, была снята напряженность градуса обращений граждан в непростой период пандемии во время пиковой нагрузки на систему здравоохранения.

В настоящее время на звонки жителей у нас отвечают 20 операторов, им помогают три эксперта из числа медиков. В случае необходимости привлечем дополнительно операторов Многофункционального центра республики, подключим новые места, еще экспертов. Мы, как и прежде, продолжаем работать в одной связке с кол-центром 122, куда направляются все звонки по COVID-19. Они перенаправляют нам звонки людей, которым нужна какая-то консультация людям, дополнительная помощь. Мы создали модель, благодаря которой координируется взаимодействие медорганизаций с жителями республики по всем вопросам диагностики, лечения, вакцинации. Мы не просто оказываем помощь гражданам, но потом и проверяем, как она была оказана. Аналогов нашему центру в России нет. Сейчас люди интересуются вакцинацией, в том числе как и когда можно будет вакцинировать детей. Мы рекомендуем всем вакцинироваться и ревакцинироваться, соблюдать санэпидрежим и минимизировать посещение общественных мест.

Римма Утяшева, координатор Антиковидного ситуационного центра

На совещании в Правительстве РФ было поручено довести до регионов субсидии общим объемом 700 млн рублей на дооснащение кол-центров 122, усиление штата операторов и внедрение голосовых помощников на базе искусственного интеллекта. Также было поручено провести стресс-тестирование готовности кол-центров к пиковым нагрузкам.

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