В Башкирии мобилизуют работу Антиковидного ситуационного центра и кол-центра 122. Это связано с угрозой новой волны коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ИА Башинформ.
17 января в Правительстве России обсудили работу кол-центра 122. Специалисты обеспечивают маршрутизацию звонков в медицинские учреждения и службу скорой помощи. В связи с активным распространением нового штамма «омикрон» работа центра усиливается.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил: в связи с ожидаемыми пиковыми нагрузками на систему здравоохранения в регионах необходимо усилить работу кол-центров, чтобы граждане могли оперативно получать необходимую помощь, связаться с медучреждениями и службами скорой помощи.
Единый телефонный номер 122 введен для вопросов по COVID-19 и вызова врача во всех регионах страны. По кнопке «1» можно вызвать реального оператора. На кнопке «2» отвечает голосовой помощник Светлана, робот может записать человека к врачу. Кстати, он способен единовременно обслужить до 40 вызовов. Нажав на кнопку «3», можно обратиться в Антиковидный ситуационный центр Башкортостана.
В связи с прогнозируемым ухудшением эпидемиологической ситуации по инфекции с учетом угрозы распространения нового штамма COVID-19 «омикрон», центр также готов мобилизоваться и предоставлять населению необходимую консультационную помощь в том объеме, которая понадобится.
Ситуационный центр функционирует в республике с ноября 2020 года. Он был создан в период пандемии для оперативной консультации людей в помощь медицинским организациям. За это время специалисты из числа сотрудников различных организаций, ведомств и экспертов-медиков отработали механизм оказания оперативной помощи населению при различных ситуациях, будь то вызов скорой помощи, госпитализация, консультация по вакцинации и так далее. Только за 2021 год центр принял 364 тысячи обращений, и самое главное, была снята напряженность градуса обращений граждан в непростой период пандемии во время пиковой нагрузки на систему здравоохранения.
На совещании в Правительстве РФ было поручено довести до регионов субсидии общим объемом 700 млн рублей на дооснащение кол-центров 122, усиление штата операторов и внедрение голосовых помощников на базе искусственного интеллекта. Также было поручено провести стресс-тестирование готовности кол-центров к пиковым нагрузкам.