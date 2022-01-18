В Башкирии мобилизуют работу Антиковидного ситуационного центра

В настоящее время на звонки жителей у нас отвечают 20 операторов, им помогают три эксперта из числа медиков. В случае необходимости привлечем дополнительно операторов Многофункционального центра республики, подключим новые места, еще экспертов. Мы, как и прежде, продолжаем работать в одной связке с кол-центром 122, куда направляются все звонки по COVID-19. Они перенаправляют нам звонки людей, которым нужна какая-то консультация людям, дополнительная помощь. Мы создали модель, благодаря которой координируется взаимодействие медорганизаций с жителями республики по всем вопросам диагностики, лечения, вакцинации. Мы не просто оказываем помощь гражданам, но потом и проверяем, как она была оказана. Аналогов нашему центру в России нет. Сейчас люди интересуются вакцинацией, в том числе как и когда можно будет вакцинировать детей. Мы рекомендуем всем вакцинироваться и ревакцинироваться, соблюдать санэпидрежим и минимизировать посещение общественных мест.

Римма Утяшева, координатор Антиковидного ситуационного центра