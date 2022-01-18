В Башкирии во встречной аварии погибли двое мужчин

Сегодня, 18 января, в Башкирии произошла крупная авария. Инцидент зафиксирован на 217 км автодороги Уфа-Оренбург.

На трассе столкнулись два легковых автомобиля: «Лада Приора» и «Шкода Октавиа». На месте аварии до приезда скорой помощи скончались водитель и пассажир отечественного авто. Известно, что пассажирке «Шкоды» потребовалась госпитализация.