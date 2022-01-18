В Башкирии судебный пристав спас двух людей за один день

В Кумертауском мировом суде пристав Шамиль Биганяков за один день пришёл на помощь двум людям. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Башкирии.

Во время судебного процесса одному из участников стало плохо – он внезапно упал без сознания. Шамиль Биганяков сразу подоспел пострадавшему на помощь и провёл необходимые для спасения человека действия. Упавший в обморок смог самостоятельно покинуть зал суда.