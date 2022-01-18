Глава Роспотребнадзора Башкирии объяснила новые антиковидные ограничения

Новый указ Главы Республики Башкортостан говорит о том, что необходимо массовые мероприятия перенести на более поздний срок. Задачи сделать локдаун, ограничить культурную жизнь людей, то есть закрыть кинотеатры, театры - нет. Мы говорим о фестивалях, конкурсах, смотрах и физкультурно-массовых мероприятиях, там, где люди создают условия для передачи вируса. В кинотеатрах и театрах у нас проверяются QR-коды. То есть все отменять не нужно. Перенесены или отменены физкультурные мероприятия, не спортивные. Забеги, мотокроссы можно проводить.

Анна Казак, глава Управления Роспотребнадзора РБ