Глава Роспотребнадзора Башкирии объяснила новые антиковидные ограничения
Анна Казак,
глава Управления Роспотребнадзора Башкирии, объяснила ужесточение антиковидных
ограничений в регионе. Напомним, накануне, 17 января, глава региона поручил
перенести все массовые мероприятия на неопределенный срок из-за угрозы
распространения нового штамма «омикрон».
Новый указ Главы Республики Башкортостан говорит о том, что необходимо массовые мероприятия перенести на более поздний срок. Задачи сделать локдаун, ограничить культурную жизнь людей, то есть закрыть кинотеатры, театры - нет. Мы говорим о фестивалях, конкурсах, смотрах и физкультурно-массовых мероприятиях, там, где люди создают условия для передачи вируса. В кинотеатрах и театрах у нас проверяются QR-коды. То есть все отменять не нужно. Перенесены или отменены физкультурные мероприятия, не спортивные. Забеги, мотокроссы можно проводить.
Анна Казак, глава Управления Роспотребнадзора РБ
По состоянию
на 18 января, штамм «омикрон» подтвержден уже у 23 пациентов в Башкирии. Сейчас
все санитарно-эпидемиологические меры направлены на безопасность тех, кто
находится в зоне риска по коронавирусу.
При этом
Анна Казак отметила, что не исключено ужесточение ограничений в ближайшее
время. Всё зависит от нагрузки на систему здравоохранения из-за активного
распространения «омикрона».
Эпидемиологи прогнозируют большую заболеваемость, но при соблюдении противоэпидемиологического режима — не выходить больными на работу, масочный режим, вакцинация — пятая волна не будет угрожающей. Омикрон вошел на территорию Российской Федерации и в нашу республику. В регионе болеют молодые, трудоспособные люди, заразившиеся как за границей, так и в семейном очаге. Формы бессимптомные или лёгкой формы. Мы должны быть обеспокоены тем, что эти люди придут в коллективы, где есть люди с хроническими заболеваниями и представители категории 65+.
Анна Казак, глава Управления Роспотребнадзора РБ
В домашних
условиях отличить омикрон от обычной простуды невозможно. Поэтому сотрудники
Роспотребнадзора советуют при любом недомогании (головная, мышечная боль, температура, насморк) оставаться дома и
обращаться к врачу.
Ревакцинироваться
санитарные врачи советуют в любое время, так как пандемия не влияет на
восприятие прививки.