В Уфе сотрудники Минэкологии поймали рысь

Дикое животное разгуливало по территории подстанции «Башкирэнерго» на улице Рязанской. Впервые следы рыси работники предприятия обнаружили еще перед Новым годом. По камерам наблюдения видно, что она приходила по ночам. В итоге на одном из излюбленных маршрутов животного была установлена ловушка.
Возраст рыси около года. По словам специалистов, это уже самостоятельный хищник. Пока неизвестно как лесной зверь оказался в центре города и успешно скрывался больше двух недель. Для поимки рысь пришлось прикармливать.