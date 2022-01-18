В Уфе сотрудники Минэкологии поймали рысь

Дикое животное разгуливало по территории подстанции «Башкирэнерго» на улице Рязанской. Впервые следы рыси работники предприятия обнаружили еще перед Новым годом. По камерам наблюдения видно, что она приходила по ночам. В итоге на одном из излюбленных маршрутов животного была установлена ловушка.

То что животное появилось на территории город – нетипичное для него поведение. Животное будет вывезено в среду обитания.

Глеб Егоров, заместитель начальника отдела охраны и использования объектов животного мира Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан

Никаких ранений рысь не получала, она сможет прижиться. Признаков бешенства нет, можно выпускать на волю.

Рушан Гарипов, начальник дезотряда Уфимской городской ветеринарной станции
Фото №1 - В Уфе сотрудники Минэкологии поймали рысь

Возраст рыси около года. По словам специалистов, это уже самостоятельный хищник. Пока неизвестно как лесной зверь оказался в центре города и успешно скрывался больше двух недель. Для поимки рысь пришлось прикармливать.

Ее нахождение здесь несло угрозу не только персоналу, но и самой рыси. Приманкой послужила курица. Передали ее Ассоциации охотничьих и рыболовных угодий, чтобы ее отпустили на волю.

Марат Бикбаев, начальник пресс-службы компании ООО «Башкирэнерго»
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