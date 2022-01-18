Шахматистка из Башкирии стала третьей на первенстве Европы

Камилла Байбурина из Башкортостана заняла третье место на первенстве Европы по шахматам. Представительница республики завоевала медаль в дисциплине «решение шахматных композиций». Всего на соревнованиях в Сербии она выступала в трех разделах.

В блице Камилла стала восьмой, в рапиде заняла 11-е место. Для шахматистки это был второй международный старт. Путевку на первенство Европы она завоевала благодаря победе на первенстве Приволжского федерального округа. Еще одна представительница региона Лейла Табермакова стала на Европе второй в возрастной группе до 12 лет.