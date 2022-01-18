В Уфе на ярмарке вакансий представили более 500 различных направлений деятельности

Посетители могли напрямую пообщаться с работодателями, а также пройти мастер-класс у специалистов центра занятости «10 шагов навстречу успеху». Обсуждались вопросы составления резюме, подготовки к собеседованию и не только. К слову, мероприятие посетили почти в десять раз меньше человек, чем число вакансий.