В Уфе на ярмарке вакансий представили более 500 различных направлений деятельности

Диапазон широкий – от неквалифицированного труда до руководящих должностей. Среди наиболее востребованных профессий – бухгалтер, экономист, уборщик и слесарь.
Посетители могли напрямую пообщаться с работодателями, а также пройти мастер-класс у специалистов центра занятости «10 шагов навстречу успеху». Обсуждались вопросы составления резюме, подготовки к собеседованию и не только. К слову, мероприятие посетили почти в десять раз меньше человек, чем число вакансий.
Следующая ярмарка пройдет в столице 20 января и будет интересна для соискателей в сфере транспорта и связи.