Разработчики программного обеспечения смогут получить льготные кредиты

В Правительстве планируют разработать программу льготного кредитования российских разработчиков ПО. Постановление рассмотрят и подпишут в 1 квартале 2022 года. Банкам выделят субсидии для снижения ставок этой категории бизнеса.

Льготные кредиты смогут получить российские организации, иностранные компании, реализующие проекты по цифровой трансформации на основе российских IT-решений, а также российские разработчики ПО.

Для получения кредита организация, которая разрабатывает ПО, должна обратиться в банк и подать документы. После одобрения заявки, кредитная организация будет отправлять все документы в Министерство для начисления субсидии. Список банков, участвующих в программе, пока не озвучен.