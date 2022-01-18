Замглавы Минкульта Башкирии прокомментировала отмену массовых мероприятий

Заместитель министра культуры Башкирии Наталья Лапшина рассказала, как будут работать учреждения культуры в условиях ужесточения антиковидных ограничений.

Фото №1 - Замглавы Минкульта Башкирии прокомментировала отмену массовых мероприятий

Напомним, накануне, 17 января, Глава Башкирии поручил перенести все массовые мероприятия на неопределенный срок из-за активного распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

Учреждения культуры продолжают работать в плановом режиме. Все заявленные репертуарные спектакли, концерты и представления театров, концертных организаций отменяться не будут. Для всех посетителей сохраняются условия строгого соблюдения мер безопасности, наличие сертификата либо справки медотвода.

Наталья Лапшина, заместитель министра культуры РБ 

По словам заместителя главы Минкульта Башкирии, на более поздний срок или в онлайн-формат переведут только масштабные фестивали, конкурсы, связанные с большим количеством участников. Если мероприятие проводится для менее чем 30 человек, оно может пройти с соблюдением санитарных норм. Городам и районам республики также рекомендовали сохранить все запланированные представления при соблюдении мер безопасности.

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