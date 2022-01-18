Замглавы Минкульта Башкирии прокомментировала отмену массовых мероприятий

По словам заместителя главы Минкульта Башкирии, на более поздний срок или в онлайн-формат переведут только масштабные фестивали, конкурсы, связанные с большим количеством участников. Если мероприятие проводится для менее чем 30 человек, оно может пройти с соблюдением санитарных норм. Городам и районам республики также рекомендовали сохранить все запланированные представления при соблюдении мер безопасности.