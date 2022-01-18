В России ужесточили наказание для педофилов

Это касается обвиняемых, которые неоднократно совершали преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также пожизненное заключение может грозить тем, кто виновен в насилии над двумя и более детьми, или тем, кто совершил преступление с особой жестокостью.