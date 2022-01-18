В России ужесточили наказание для педофилов

Депутаты Государственной думы приняли поправки в Уголовный кодекс. Согласно изменениям, педофилов теперь можно осудить на пожизненный срок.

Фото №1 - В России ужесточили наказание для педофилов

Это касается обвиняемых, которые неоднократно совершали преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также пожизненное заключение может грозить тем, кто виновен в насилии над двумя и более детьми, или тем, кто совершил преступление с особой жестокостью.

Пожизненный срок — справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье. Надеемся, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред.

Вячеслав Володин,  председатель Госдумы РФ 

Депутаты Госдумы разрабатывают вопрос об усилении отягчающих обстоятельств тем преступникам, которые проживали с ребёнком, над которым совершили насилие, или работали в сфере образования и воспитания.

Предлагается также приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой. К этому вопросу депутаты намерены вернуться 7 февраля.

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