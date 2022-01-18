Qr-код и IPhone: в России создали эксклюзивный телефон

Бренд из России Caviar занимается сборкой эксклюзивных версий флагманов известных компаний. На их официальном сайте доступны модели IPhone и Samsung. Недавно бренд представил на рынке последнюю модель смартфона компании Apple с Qr-кодом.

В Caviar сообщили, что это упростит жизнь пользователям. На задней крышке смартфона можно разместить свой Qr-код, что ускорит процесс проверки в общественных местах. Стоить такой гаджет будет 2,5 миллиона рублей, но есть модели проще. Их цена начинается от 374 тысяч рублей.