В Башкирии из-за метели застряли автомобили и школьный автобус

Сегодня, 18 января, в Башкирии продолжают бушевать метель и снегопад. Госкомитет по ЧС рассказал о помощи застрявшим в «снежном плену».

Так, недалеко от Белебея на трассе застрял рейсовый автобус. В салоне находилось 10 пассажиров. Ещё один автобус и несколько машин попали в «снежный плен» на дороге от деревни Малиновка до деревни Аксаково. На место прибыли спасатели, которые расчистили снег. Помощь врачей пострадавшим не потребовалась.