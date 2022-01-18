В России карантин для заболевших коронавирусом сократят до недели

Сегодня, 18 января, стало известно, что срок карантина для заболевших коронавирусной инфекцией будет сокращен. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

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Карантин для заболевших коронавирусом будет сокращен с 14 дней до 7. Татьяна Голикова отметила, что в скором времени будет озвучен ещё один ряд изменений.

Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России.

Татьяна Голикова, вице-премьер правительства РФ 

Как отмечает издание РИА Новости, правительство активно наблюдает за развитием эпидемиологической ситуации и готово корректировать сроки карантина в случае необходимости.

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