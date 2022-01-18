В России карантин для заболевших коронавирусом сократят до недели

Сегодня, 18 января, стало известно, что срок карантина для заболевших коронавирусной инфекцией будет сокращен. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.
Карантин для заболевших коронавирусом будет сокращен с 14 дней до 7. Татьяна Голикова отметила, что в скором времени будет озвучен ещё один ряд изменений.
Как отмечает издание РИА Новости, правительство активно наблюдает за развитием эпидемиологической ситуации и готово корректировать сроки карантина в случае необходимости.