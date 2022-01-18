В России карантин для заболевших коронавирусом сократят до недели

Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России.

Татьяна Голикова, вице-премьер правительства РФ