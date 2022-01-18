Житель Башкирии схватил лопату и напал на полицейского

В Октябрьском перед судом предстал 48-летний сельчанин, которого обвинили в нападении на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

По версии следствия, участковый прибыл к частному дому, откуда поступило сообщение о незаконном проникновении. 48-летний мужчина разбил стекло и пробрался в дом через окно, пытаясь найти свою сожительницу. Хозяйка дома поспешила вызвать полицейских.

Сельчанин попытался скрыться с места происшествия, но был задержан участковым. Мужчина разозлился, схватил лопату и ударил им полицейского. После, однако, его всё равно задержали.