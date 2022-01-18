Житель Башкирии схватил лопату и напал на полицейского

В Октябрьском перед судом предстал 48-летний сельчанин, которого обвинили в нападении на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
По версии следствия, участковый прибыл к частному дому, откуда поступило сообщение о незаконном проникновении. 48-летний мужчина разбил стекло и пробрался в дом через окно, пытаясь найти свою сожительницу. Хозяйка дома поспешила вызвать полицейских.
Сельчанин попытался скрыться с места происшествия, но был задержан участковым. Мужчина разозлился, схватил лопату и ударил им полицейского. После, однако, его всё равно задержали.
Оказалось, что 48-летний мужчина уже был ранее судим и находится под административным надзором. Суд признал его виновным в «нарушении неприкосновенности жилища» и «применении насилия в отношении представителя власти» и назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Также мужчина обязан выплатить пострадавшему полицейскому моральную компенсацию.