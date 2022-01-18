Михаил Мишустин призвал перевести работников на удаленку

Работа на удаленке может возобновиться. С предложением о переводе работающего населения на дистанционный формат выступил глава правительства России. По мнению Михаила Мишустина, это поможет снизить нагрузку на медицинские учреждения там, где это возможно.

В первую очередь, меньше рисков заражения будет у людей старшего возраста и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Глава правительства также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим.

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Последние 10 дней в стране отмечается подъем заболеваемости.  Это происходит неравномерно. Мы внимательно следим за ситуацией в российских субъектах и видим, что проблемы в них разные. Нужно сделать все возможное для защиты наших людей. Важно активизировать работу.

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