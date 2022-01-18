Михаил Мишустин призвал перевести работников на удаленку

Работа на удаленке может возобновиться. С предложением о переводе работающего населения на дистанционный формат выступил глава правительства России. По мнению Михаила Мишустина, это поможет снизить нагрузку на медицинские учреждения там, где это возможно.
В первую очередь, меньше рисков заражения будет у людей старшего возраста и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Глава правительства также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим.