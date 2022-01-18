В Уфе вынесли приговор застройщику «Миловского парка»

22 года за решеткой на троих. В Октябрьском районном суде столицы озвучен приговор в отношении руководителей «КилСтройИнвеста». Компания – застройщик печально известного «Миловского парка».

Сумма причиненного дольщикам ущерба от действий предпринимателей составила более 2 млрд рублей. С 2013 по 2017 год под видом строительства малоэтажек в Уфимском районе компания заключала договоры долевого строительства и инвестирования. Въехать в дома так никто и не смог, пострадали более 1200 граждан и 200 членов жилищных кооперативов.

Комлев и Арапов вину не признали, Рыцаев признал частично. Кроме реального срока, арест на сумму 400 миллионов рублей наложен на имущество бизнесменов, в том числе на загородный клуб «Бухта Кила». Подсудимые взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Суд, согласившись с позицией гособвинения, признал их виновными и приговорил к реальному лишению свободы: Комлева – к 10 годам в исправительной колонии общего режима, Арапова и Рыцаева – к 6 годам. Клара Гизулина, старший помощник прокурора Октябрьского района г. Уфы

Кроме того, обманутыми в этой истории оказались не только несостоявшиеся новоселы. Известно, что подсудимые привлекли поставщиков строительных материалов, субподрядчиков и заключали с ними договоры инвестирования строительства квартир в счет оплаты выполненных работ. В результате пяти организациям причинен ущерб на сумму почти 45 млн рублей.

Дело обманутых дольщиков «Миловского парка» – одно из самых длительных и резонансных в республике. Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров на совещании с участием директора Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Константином Тимофеевым поставил задачу призвать к уголовной ответственности недобросовестных застройщиков, а проблему обманутых дольщиков решить полностью к концу 2023 года.