В Уфе из-за задержки зарплаты с завода уволились почти 200 человек

Почти 200 человек уволились с уфимского предприятия. Руководство завода каркасного домостроения не выплатило зарплату сотрудникам за два последних месяца 2021 года. Люди начали массово увольняться и просить сокращение, чтобы получить хотя бы пособие по безработице. Видеообращение Александру Бастрыкину и генпрокурору страны Игорю Краснову активисты предприятия с просьбой разобраться в ситуации распространили в интернете. Общая сумма долга уфимского завода составила 5,5 млн руб. Делом заинтересовалась прокуратура.
Без денег и без работы остались 192 сотрудника Уфимского завода каркасного домостроения. На предприятии за год сменилось три директора. Людям перестали платить зарплату с ноября. Руководство организации объяснило это нехваткой заказов.
Производство на заводе временно приостановлено. Сейчас идет реализация только старых товаров. Поэтому на рабочих местах сотрудников практически нет.
Раньше здесь кипела работа до позднего вечера, шумело оборудование, а сейчас – тишина. Марина Гриценкова трудится на предприятии уже 16 лет. Она занимается разгрузкой железобетонных конструкций. В ее подразделении 5 человек.
Руководство завода не захотело прокомментировать ситуацию. Зато делом заинтересовалась прокуратура и начала проверку, что уже дало результаты.
Повлиять на выплату зарплаты работникам прокуратура может, а на функционирование предприятия в дальнейшем нет. Это зависит только от спроса на продукцию завода и от добросовестной работы дирекции.