Мэр Уфы потребовал уволить чиновников, выдавших документы на строительство домов

Сергей Греков потребовал уволить чиновников, выдавших документы на строительство домов. Сегодня на утренней оперативке в администрации столицы мэр прервал доклад своего заместителя Кирилла Чистякова.
Причиной послужили выявленные факты, что в 2021 году некоторые сотрудники администрации действовали вразрез интересов города и жителей. Это было обнаружено в ходе анализа выданных разрешительных документов на строительство. Сити-менеджер потребовал назвать конкретные имена и принять самые жесткие меры вплоть до увольнения.
Также ряд СМИ сообщает, что заявление на увольнение сегодня написал заместитель мэра по строительству и архитектуре Радмил Муслимов. Информация появилась уже после утренней оперативки в мэрии.