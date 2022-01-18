Мэр Уфы потребовал уволить чиновников, выдавших документы на строительство домов

Сергей Греков потребовал уволить чиновников, выдавших документы на строительство домов. Сегодня на утренней оперативке в администрации столицы мэр прервал доклад своего заместителя Кирилла Чистякова.

Причиной послужили выявленные факты, что в 2021 году некоторые сотрудники администрации действовали вразрез интересов города и жителей. Это было обнаружено в ходе анализа выданных разрешительных документов на строительство. Сити-менеджер потребовал назвать конкретные имена и принять самые жесткие меры вплоть до увольнения.

Это недопустимо, чтобы сотрудники администрации как-то противодействовали этой работе. Необходимо сегодня же доложить мне, какие меры будут приняты по отношению к этим сотрудникам. Сергей Греков, глава администрации г. Уфы