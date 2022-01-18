Радий Хабиров обсудил с жителями развитие микрорайона Инорс в Уфе
К 450-летию Уфы
планируют завершить комплексное благоустройство прилегающей территории к озеру
Теплому и бульвару Баландина. Радий Хабиров встретился с жителями и обсудил
развитие микрорайона Инорс. Работы проводятся при поддержке партии «Единая
Россия» по «Народной программе» и проекту «Городская среда».
Для жителей микрорайона
Инорс в Уфе обновление территории вокруг озера Теплого – долгожданное событие.
Проект по благоустройству вошел в «Народную программу» партии «Единая Россия» и
партийный проект «Городская среда». Радий Хабиров встретился с горожанами,
чтобы узнать их мнение, как и что следует менять.
Здесь
такое красивое место, особенно в хорошую погоду – это просто наслаждение. Для
нас, обычных жителей, я бы не сказала, что спортсменов, нам необходимо
освещение, дорожка, после обеда хочется прогуляться, а темно. Опасно опять
же.
Любовь Станкина, жительница микрорайона Инорс в Уфе
Когда
услышали, что будут благоустраивать, то очень обрадовались, потому что здесь
много домов строится. Много семей молодых с детьми маленькими. И нам негде
гулять. Очень хорошо, что учитывается мнение жителей. Очень обрадовались, ждем.
Ляйсан Мазитова, жительница микрорайона Инорс в Уфе
Потому
что только одна трасса осталась на весь Инорс. Все сюда приходят. В сторону Ферина
там все, трассы нет. Там хотя освещение и хорошая трасса была. Лыжи – это бодрость
и хорошее самочувствие.
Герман и Галия Мингалеевы, жители микрорайона Инорс в Уфе
Мнения жителей, каким
должно быть благоустройство, собирались и на интернет-портале от «Единой России».
При этом неважно, является ли человек членом партии, сторонником или
беспартийным, его предложение все равно учитывалось. Идеи собирали с июля
прошлого года. Федеральный проект «Городская среда» направлен на
благоустройство как общих придомовых территорий, так и мест массового отдыха.
Такие
вещи, которые связаны с благоустройством вот таких домов, парков, скверов,
вообще нельзя делать без учета мнения жителей. Тогда это просто бессмысленно.
Им здесь жить, они знают, что им нужно. Это в рамках федеральной программы
«Комфортная городская среда». Безусловно, по всем проектам мы согласовываем все
материалы, как, что будет, с Министерством строительства и ЖКХ РФ, поэтому
вместе делаем на самом деле.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Сегодня
жители сами определяют, что делать во дворе, какие элементы благоустройства
ставить там, а по территориям – это сам город или сам населенный пункт
организует голосование и обсуждение за тот или иной проект.
Павел Качкаев, депутат Государственной Думы
Реконструкцию проведут
в два этапа. На месте стихийных автостоянок будут зоны отдыха и парковочные
карманы. Запланировано озеленение, освещение, детские площадки для разных
возрастов, теневые навесы с местами для сидения, занятий спортом, площадки для
активного отдыха подростков и молодёжи, смотровые площадки у воды.
Отдельная
зона будет выделена для молодежи. Небольшой скейт-парк. Первый бетонный скейт-парк
в Уфе, он не такой шумный, как обычный деревянный, более удобный для трюков,
такой современный. Там же будет стритбольная площадка, где молодежь может
потусить, собраться и по интересам пообщаться.
Ольга Сарапулова, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации г. Уфы
Также в планах благоустроить районную площадь и
сквер у реабилитационного центра, расположенные неподалеку. Вокруг озера
предложены велопешеходные маршруты, понтонные пирсы и площадки отдыха у воды,
зона для пикников, площадка для выгула и тренировки собак, реорганизация
пляжной территории. Построят здесь и гребной канал, где смогут заниматься
воспитанники Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по гребле на
байдарках и каноэ.
Это
очень нужный объект, однозначно, потому что тем самым мы сможем вывести гребной
слалом наш, хотя он у нас и так на высоте: две сильнейшие спортсменки России – это
Алсу Миназова и Дарья Шайдурова. И в целом мы сможем привлекать всех
спортсменов к нам на сборы, чтобы у нас здесь готовились, тренировались.
Артем Новиков, директор Спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ
Как только сойдет снег,
на площадку выйдут строители. Предположительно, это будет в мае, и уже к осени
этого года будет завершен первый этап благоустройства. Полностью закончить
проект планируют к 450-летию Уфы.