Радий Хабиров обсудил с жителями развитие микрорайона Инорс в Уфе

Это очень нужный объект, однозначно, потому что тем самым мы сможем вывести гребной слалом наш, хотя он у нас и так на высоте: две сильнейшие спортсменки России – это Алсу Миназова и Дарья Шайдурова. И в целом мы сможем привлекать всех спортсменов к нам на сборы, чтобы у нас здесь готовились, тренировались.

Артем Новиков, директор Спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ