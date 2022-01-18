Радий Хабиров обсудил с жителями развитие микрорайона Инорс в Уфе

К 450-летию Уфы планируют завершить комплексное благоустройство прилегающей территории к озеру Теплому и бульвару Баландина. Радий Хабиров встретился с жителями и обсудил развитие микрорайона Инорс. Работы проводятся при поддержке партии «Единая Россия» по «Народной программе» и проекту «Городская среда».

Для жителей микрорайона Инорс в Уфе обновление территории вокруг озера Теплого – долгожданное событие. Проект по благоустройству вошел в «Народную программу» партии «Единая Россия» и партийный проект «Городская среда». Радий Хабиров встретился с горожанами, чтобы узнать их мнение, как и что следует менять.

Здесь такое красивое место, особенно в хорошую погоду – это просто наслаждение. Для нас, обычных жителей, я бы не сказала, что спортсменов, нам необходимо освещение, дорожка, после обеда хочется прогуляться, а темно. Опасно опять же. 

Любовь Станкина, жительница микрорайона Инорс в Уфе

Когда услышали, что будут благоустраивать, то очень обрадовались, потому что здесь много домов строится. Много семей молодых с детьми маленькими. И нам негде гулять. Очень хорошо, что учитывается мнение жителей. Очень обрадовались, ждем.

Ляйсан Мазитова, жительница микрорайона Инорс в Уфе
Фото №1 - Радий Хабиров обсудил с жителями развитие микрорайона Инорс в Уфе

Потому что только одна трасса осталась на весь Инорс. Все сюда приходят. В сторону Ферина там все, трассы нет. Там хотя освещение и хорошая трасса была. Лыжи – это бодрость и хорошее самочувствие.

Герман и Галия Мингалеевы, жители микрорайона Инорс в Уфе

Мнения жителей, каким должно быть благоустройство, собирались и на интернет-портале от «Единой России». При этом неважно, является ли человек членом партии, сторонником или беспартийным, его предложение все равно учитывалось. Идеи собирали с июля прошлого года. Федеральный проект «Городская среда» направлен на благоустройство как общих придомовых территорий, так и мест массового отдыха.

Такие вещи, которые связаны с благоустройством вот таких домов, парков, скверов, вообще нельзя делать без учета мнения жителей. Тогда это просто бессмысленно. Им здесь жить, они знают, что им нужно. Это в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Безусловно, по всем проектам мы согласовываем все материалы, как, что будет, с Министерством строительства и ЖКХ РФ, поэтому вместе делаем на самом деле.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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Сегодня жители сами определяют, что делать во дворе, какие элементы благоустройства ставить там, а по территориям – это сам город или сам населенный пункт организует голосование и обсуждение за тот или иной проект.  

Павел Качкаев, депутат Государственной Думы

Реконструкцию проведут в два этапа. На месте стихийных автостоянок будут зоны отдыха и парковочные карманы. Запланировано озеленение, освещение, детские площадки для разных возрастов, теневые навесы с местами для сидения, занятий спортом, площадки для активного отдыха подростков и молодёжи, смотровые площадки у воды.

Отдельная зона будет выделена для молодежи. Небольшой скейт-парк. Первый бетонный скейт-парк в Уфе, он не такой шумный, как обычный деревянный, более удобный для трюков, такой современный. Там же будет стритбольная площадка, где молодежь может потусить, собраться и по интересам пообщаться.

Ольга Сарапулова, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации г. Уфы

Также в планах благоустроить районную площадь и сквер у реабилитационного центра, расположенные неподалеку. Вокруг озера предложены велопешеходные маршруты, понтонные пирсы и площадки отдыха у воды, зона для пикников, площадка для выгула и тренировки собак, реорганизация пляжной территории. Построят здесь и гребной канал, где смогут заниматься воспитанники Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ.

Это очень нужный объект, однозначно, потому что тем самым мы сможем вывести гребной слалом наш, хотя он у нас и так на высоте: две сильнейшие спортсменки России – это Алсу Миназова и Дарья Шайдурова. И в целом мы сможем привлекать всех спортсменов к нам на сборы, чтобы у нас здесь готовились, тренировались.

Артем Новиков, директор Спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ

Как только сойдет снег, на площадку выйдут строители. Предположительно, это будет в мае, и уже к осени этого года будет завершен первый этап благоустройства. Полностью закончить проект планируют к 450-летию Уфы.

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