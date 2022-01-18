В Башкирии два новых ковид-госпиталя откроют уже в феврале

В феврале в Башкортостане откроют сразу два ковид-госпиталя. Клинико-диагностические инфекционные центры строят по типовым проектам. Новые медицинские учреждения возводят в Туймазах и в Сибае. Они будут принимать пациентов из западной части республики и Зауралья.

Металлические конструкции – это скелет будущего туймазинского ковид-госпиталя. Анатомически медицинское учреждение станет близнецом типового проекта. В форме курая первое такое сооружение построили в Зубово, когда эпидобстановка ухудшалась день ото дня. Сейчас, по словам медиков, ситуация лучше, но чего ждать от нового штамма «омикрон», специалисты точно сказать не могут.

У нас первые места были по заболеваемости с самых первых дней. Скоро новая волна, тем более новый штамм. Пятую волну ждём. Забир Гиздатуллин, главный врач Туймазинской центральной районной больницы

Строительство клинико-диагностического инфекционного центра в Туймазах начали 11 декабря. Запустить объект планируют уже в середине февраля. Несмотря на скорость возведения, строители ручаются за качество. Прослужить эти здания должны не меньше полувека. К слову, после Башкортостана такой опыт распространился по всей России.

Внутри будет тепло, потому что строим по принципу термоса. По челябинскому варианту – больные просили уменьшить тепло в палатах даже. Александр Браилко, главный инженер генеральной подрядной организации

Сейчас ковид-пациентов лечат в трёхэтажном здании. Больных привозят из Шаранского, Бакалинского, Туймазинского районов, Туймазов и города Октябрьского. Заполнено менее 50 мест.

Параллельно тот же генеральный подрядчик строит сейчас ковид-госпиталь в Сибае. Там ещё не начали сборку каркаса. Металлоконструкции привезут этой ночью.

Начинаем монтировать металл до конца января, если не будет форс-мажоров. Руслан Мухаметзянов, представитель генеральной подрядной организации