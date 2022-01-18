В Башкирии два новых ковид-госпиталя откроют уже в феврале

В феврале в Башкортостане откроют сразу два ковид-госпиталя. Клинико-диагностические инфекционные центры строят по типовым проектам. Новые медицинские учреждения возводят в Туймазах и в Сибае. Они будут принимать пациентов из западной части республики и Зауралья.
Металлические конструкции – это скелет будущего туймазинского ковид-госпиталя. Анатомически медицинское учреждение станет близнецом типового проекта. В форме курая первое такое сооружение построили в Зубово, когда эпидобстановка ухудшалась день ото дня. Сейчас, по словам медиков, ситуация лучше, но чего ждать от нового штамма «омикрон», специалисты точно сказать не могут.
Строительство клинико-диагностического инфекционного центра в Туймазах начали 11 декабря. Запустить объект планируют уже в середине февраля. Несмотря на скорость возведения, строители ручаются за качество. Прослужить эти здания должны не меньше полувека. К слову, после Башкортостана такой опыт распространился по всей России.
Сейчас ковид-пациентов лечат в трёхэтажном здании. Больных привозят из Шаранского, Бакалинского, Туймазинского районов, Туймазов и города Октябрьского. Заполнено менее 50 мест.
Параллельно тот же генеральный подрядчик строит сейчас ковид-госпиталь в Сибае. Там ещё не начали сборку каркаса. Металлоконструкции привезут этой ночью.
В состав каждого ковид-госпиталя войдёт взрослое отделение на 40 боксов, реанимация, интенсивная терапия для инфекционных больных на 10 боксов, приёмно-диагностическое отделение, экспресс-лаборатория, аптека. Также будет кислородная станция, своя дизельная электростанция и газовая котельная, вертолетная площадка. Работа на обоих объектах ведётся круглосуточно. Как, впрочем, продолжится и после открытия, но уже в защитных костюмах.