Жительница Башкирии два года получает квитанции на имя покойного мужа

Жительнице Салаватского района уже два года приходят коммунальные квитанции на имя умершего мужа. Покойному супругу исправно начисляют плату за вывоз мусора. Пенсионерка эти счета принципиально не оплачивает, из-за чего у нее накопился небольшой долг за услугу. За разъяснениями женщина обратилась в сельсовет, а также к региональному оператору.

Вот уже два года как Олия Янгирова потеряла своего супруга, с которым они прожили вместе 56 лет. Однако все это время напоминанием о покойном служат не только его фотографии, но и регулярно приходящие на его имя квитанции по коммуналке.

У супругов в деревне было два дома. В одном из них женщина не проживает. Однако по квитанциям в нем все равно зарегистрированы оба человека. В том числе и покойный муж, на которого даже после смерти исправно начислялась плата за вывоз мусора.

Начисляют суммы за вывоз мусора и пени. Кому я плачу? А мне никто ничего бесплатно не дает. Олия Янгирова, жительница д. Насибаш

В доме пенсионерки также прописаны ее сын и внук, которые там не живут. Платить приходится за всех. Но ведь не за мертвых, возмущённо говорит женщина. С заявлением, что ее супруг уже давно не пользуется никакими услугами, пенсионерка обратилась в сельсовет. Здесь женщине выдали справку о фактическом составе семьи и помогли отправить запрос региональному оператору.

Специалисты регионального оператора пообещали сделать перерасчёт по начисленной сумме на имя усопшего, однако полностью убрать плату за вывоз мусора в обоих домах невозможно. Хоть пенсионерка и проживает только в одном, платить придется за все, в которых человек является собственником.

Обязанность по внесению платы за жилое помещение возникает у собственника данного помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение. Неиспользование собственниками или нанимателями помещений не является основанием невнесения платы за помещение. Информация о смене собственника от гражданки Янгировой в адрес МУП «Спецавтохозяйство» не поступала. Андрей Яматин, пресс-секретарь МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»