В Башкирии пенсионера ограбила сиделка

В Октябрьском сотрудники полиции задержали сиделку, которая похитила у пенсионера ювелирные украшения. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД республики.
Заявление в полицию о пропаже ювелирных изделий написала 47-летняя горожанка. Она не смогла найти в своей квартире драгоценности на сумму более 29 тысяч рублей. Подозрение сразу же пало на сиделку, которую потерпевшая нашла по объявлению в социальных сетях, для ухода за своим больным отцом. Договорившись обо всех условиях, женщина оставила отца с новой сиделкой и ушла на работу. Около 16.00 часов она вернулась домой, произвела расчет с работницей, и та ушла. После ее ухода хозяйка обнаружила пропажу золотых украшений, о чем незамедлительно сообщила в полицию.
пресс-служба МВД РБ
Следователи завели на задержанную уголовное дело. Свою вину 53-летняя задержанная отрицать не стала. Женщина рассказала, что похитила ювелирные украшения из-за нужды в деньгах, которые хотела потратить на своего больного сына.
Подозреваемая не смогла воспользоваться украденными драгоценностями. Она все вернула на допросе в отделении полиции.
Санкция вменяемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.