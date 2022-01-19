В Башкирии аграриев планируют на два года освободить от сельхозналога

Сельхозпроизводителей Башкортостана планируют освободить от налога. Причем на два года. Законопроект обсудили на заседании президиума Госсобрания республики.
Но такая мера поддержки должна коснуться только тех предприятий, где средняя численность работников составляет не менее 90% к уровню предыдущего налогового периода. Это поддержка аграриев в том числе и из-за прошлогодней засухи.
В числе обсуждаемых и внесение изменений в закон о пчеловодстве. В частности, введение запрета на размещение инфраструктуры на землях, использованных для скотомогильников, кладбищ и вредных отходов. Затронули и тему так называемой гаражной амнистии. Документом парламентарии планируют наделить рядом полномочий правительство республики. В частности, установления порядка утверждения для органов местного самоуправления схем размещения гаражей.