В Башкирии аграриев планируют на два года освободить от сельхозналога

Сельхозпроизводителей Башкортостана планируют освободить от налога. Причем на два года. Законопроект обсудили на заседании президиума Госсобрания республики.

Но такая мера поддержки должна коснуться только тех предприятий, где средняя численность работников составляет не менее 90% к уровню предыдущего налогового периода. Это поддержка аграриев в том числе и из-за прошлогодней засухи.