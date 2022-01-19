В Башкирии два ребёнка играли на подоконнике на 3 этаже

Накануне, 18 января, в Белорецке случайные прохожие заметили двух детей, которые играли на подоконнике на 3 этаже многоквартирного дома.

Неравнодушные горожане сразу обратились за помощью в экстренные службы. Сотрудники Госкомитета по ЧС оперативно прибыли по указанному адресу и разделились на две группы: одна из них направилась с лестницей к окну, а другая – к входной двери. Взламывать квартиру не пришлось – дверь открыли сами жильцы.