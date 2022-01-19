В Уфе прошел круглый стол «Казахстан: новые реалии и проблемы развития»

Напомним, 2 января в городе Жанаозен в Казахстане люди вышли на массовые протесты. Причиной недовольства митингующих стало повышение цен на газ. Люди штурмовали здание местной администрации и магазины. А 4 января беспорядки вспыхнули уже в разных городах. Только в Алма-Ате число протестующих на площади Республики превысило 10 тысяч человек. В стране было объявлено чрезвычайное положение. На круглом столе в Уфе, помимо специалистов научных центров, присутствовали также две студентки башкирских вузов. Стороны оценили обстановку в Казахстане и пришли к мнению, что миссия ОДКБ, отправленная в места массовых протестов, позволила стабилизировать ситуацию в краткие сроки.