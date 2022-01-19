В РДКБ в Уфе выявили заболевших коронавирусом

Все контактные лица, в том числе пациенты, были обследованы на COVID-19 методом ПЦР непосредственно после контакта. По результатам сплошного обследования выявлено несколько случаев бессимптомного течения заболевания у пациентов и ухаживающих лиц. В настоящее время в соответствии с приказом Минздрава России пациенты и ухаживающие лица, поступающие в стационар, подлежат обследованию на COVID-19 по медицинским показаниям, то есть только при наличии симптомов. Инкубационный период заболевания составляет от 2 до 14 дней, таким образом, имеют место риски поступления пациента без симптомов заболевания в инкубационном периоде.

пресс-служба Министерства здравоохранения РБ