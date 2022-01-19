В РДКБ в Уфе выявили заболевших коронавирусом

В социальных сетях активно распространяется информация о вспышке коронавируса в РДКБ. Ситуацию прокомментировали представители регионального Минздрава.

Фото №1 - В РДКБ в Уфе выявили заболевших коронавирусом

В больнице штатная ситуация. По предварительной информации, в медицинское учреждение поступила женщина, зараженная коронавирусом, но находящаяся в инкубационном периоде. Симптомов заболевания у пациентки не наблюдалось. Её поместили в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Лишь на четвёртые сутки пребывания в больнице у неё поднялась температура.

После обнаружения зараженного коронавирусом в больнице были проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. После коронавирус был выявлен у некоторых пациентов и сотрудников. Симптомов заболевания у них при этом нет. Дети с коронавирусом были переведены в госпиталь ГДКБ №17. Отделение полностью было закрыто на карантин. Эпидрасследование продолжается.

Все контактные лица, в том числе пациенты, были обследованы на COVID-19 методом ПЦР непосредственно после контакта. По результатам сплошного обследования выявлено несколько случаев бессимптомного течения заболевания у пациентов и ухаживающих лиц. В настоящее время в соответствии с приказом Минздрава России пациенты и ухаживающие лица, поступающие в стационар, подлежат обследованию на COVID-19 по медицинским показаниям, то есть только при наличии симптомов. Инкубационный период заболевания составляет от 2 до 14 дней, таким образом, имеют место риски поступления пациента без симптомов заболевания в инкубационном периоде.

пресс-служба Министерства здравоохранения РБ 
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