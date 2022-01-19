В РДКБ в Уфе выявили заболевших коронавирусом

В социальных сетях активно распространяется информация о вспышке коронавируса в РДКБ. Ситуацию прокомментировали представители регионального Минздрава.
В больнице штатная ситуация. По предварительной информации, в медицинское учреждение поступила женщина, зараженная коронавирусом, но находящаяся в инкубационном периоде. Симптомов заболевания у пациентки не наблюдалось. Её поместили в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Лишь на четвёртые сутки пребывания в больнице у неё поднялась температура.
После обнаружения зараженного коронавирусом в больнице были проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. После коронавирус был выявлен у некоторых пациентов и сотрудников. Симптомов заболевания у них при этом нет. Дети с коронавирусом были переведены в госпиталь ГДКБ №17. Отделение полностью было закрыто на карантин. Эпидрасследование продолжается.