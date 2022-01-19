В Башкирии владельцев банного комплекса осудили за смерть девочки

В Мелеузе вынесли приговор владельцам банного комплекса, где трагически погибла 6-летняя девочка. Несчастная утонула в бассейне.
Напомним, ребёнок отдыхал в бассейне с бабушкой и 8-летним братом. Экспертиза установила, что банный комплекс не соответствовал нормам ГОСТа и СанПина: глубина бассейна была недопустимой для детей до 7 лет, никаких предупреждающих знаков рядом с ним установлено не было, на территории комплекса не было тренера или инструктора, а сотрудники не умели оказывать первую помощь.
Лишь один из обвиняемых признал свою вину. За смерть 6-летнего ребёнка двух представителей комплекса осудили условно на 2 года и 6 месяцев лишения свободы. Также обвиняемые должны выплатить семье погибшей 2 млн рублей в качестве моральной компенсации. Деятельность банного комплекса приостановлена.