В Башкирии владельцев банного комплекса осудили за смерть девочки

Напомним, ребёнок отдыхал в бассейне с бабушкой и 8-летним братом. Экспертиза установила, что банный комплекс не соответствовал нормам ГОСТа и СанПина: глубина бассейна была недопустимой для детей до 7 лет, никаких предупреждающих знаков рядом с ним установлено не было, на территории комплекса не было тренера или инструктора, а сотрудники не умели оказывать первую помощь.