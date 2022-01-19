В Уфе вооруженная группировка похищала и грабила людей

В Уфе семь молодых мужчин от 19 до 32 лет обвиняются в создании вооруженной группировки, которая похищала людей, вымогала у них деньги, документы и грабила.
По версии следствия, с августа по октябрь 2020 года двое ранее судимых братьев организовали вооруженную группу с целью разбоя, вымогательств и похищений. В качестве жертв группа выбирала себе тех, кто связан с распространением наркотиков, так как они считали, что такие пострадавшие не будут обращаться в полицию.
Злоумышленники, применяя насилие и угрожая огнестрельным оружием, требовали от потерпевших передачи им денег, в нескольких случаях вывозили их в безлюдное место или в квартиру, где удерживали силой, пока они не соглашались выполнить их требования. Обвиняемые похищали у потерпевших мобильники и другие ценности, а также документы, удостоверяющие личность, чтобы в последующем сдать похищенное в ломбард от их имени. В одном из случаев они похитили потерпевшего на его же автомобиле. В банду они вовлекли двоих знакомых, а также привлекали еще троих человек.
Деятельность банды была пресечена при похищении двух уфимцев, у которых вымогали 400 тысяч рублей. Лишь двое из группировки признали свою вину. Сейчас все детали уголовного дела продолжают выяснятся.