В Уфе вооруженная группировка похищала и грабила людей

Злоумышленники, применяя насилие и угрожая огнестрельным оружием, требовали от потерпевших передачи им денег, в нескольких случаях вывозили их в безлюдное место или в квартиру, где удерживали силой, пока они не соглашались выполнить их требования. Обвиняемые похищали у потерпевших мобильники и другие ценности, а также документы, удостоверяющие личность, чтобы в последующем сдать похищенное в ломбард от их имени. В одном из случаев они похитили потерпевшего на его же автомобиле. В банду они вовлекли двоих знакомых, а также привлекали еще троих человек.