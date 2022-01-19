Православные Башкирии отмечают Крещение Господне

Минувшей ночью православные встретили Крещенский сочельник. В честь этого в храмах Башкортостана совершили чин великого освящения воды в память о крещении Иисуса Христа. Традиционно на водоёмах организовали иордани, всего в республике было подготовлено 96 мест для окунания.

Хотя для родителей 13-летнего Матвея Антипина купание в Крещенский сочельник уже традиция, сам он решился на это впервые. Не без поддержки отца, мальчик трижды окунулся в ледяную иордань. От впечатлений даже дух перехватило.

Иордань в санатории «Красноусольский» особенная. Она не только освящённая, но и целебная. Это понятно по специфическому запаху сероводорода. Окунуться сюда приезжают люди со всей республики и разных вероисповеданий. В Башкортостане религиозные праздники уже давно стали общими.

В этом году решилась. Друзья привезли. Все отлично, хорошо, тепло. Гульсина Атнашева

Хотя иордань была открыта с самого утра, основный наплыв верующих был отмечен после полуночи. И пусть Русская православная церковь не считает крещенское купание обязательным, в отличие от службы в храме, для многих эта традиция – особая связь с Богом.

Свежесть, благо, всё это хорошо очень. Освежить и искупать себя в такой святой день. Владимир Кисилёв, житель с. Красноусольский

Не первый год приезжаем. Пять лет приезжаем окунаться. Раздеваемся на берегу. Когда выходишь из воды, свежо и легко становится. Но в мороз лучше купаться. Григорий Школин и Артём Назиров, жители г.Уфы

Окунаться в ледяную иордань можно не всем. Врачи советуют воздержаться от данной традиции людям с хроническими заболеваниями, простудой, переболевшим короновирусом. Спасатели относят к этому списку ещё одну категорию.

Нежелательно находиться в алкогольном опьянении. Это может привести к трагическим последствиям. Сужение сосудов из-за резкого перепада температуры в организме. Поэтому такая убедительная просьба. Вадим Богданов, спасатель центрального поисково-спасательного отряда