Православные Башкирии отмечают Крещение Господне

Минувшей ночью православные встретили Крещенский сочельник. В честь этого в храмах Башкортостана совершили чин великого освящения воды в память о крещении Иисуса Христа. Традиционно на водоёмах организовали иордани, всего в республике было подготовлено 96 мест для окунания.
Хотя для родителей 13-летнего Матвея Антипина купание в Крещенский сочельник уже традиция, сам он решился на это впервые. Не без поддержки отца, мальчик трижды окунулся в ледяную иордань. От впечатлений даже дух перехватило.
Иордань в санатории «Красноусольский» особенная. Она не только освящённая, но и целебная. Это понятно по специфическому запаху сероводорода. Окунуться сюда приезжают люди со всей республики и разных вероисповеданий. В Башкортостане религиозные праздники уже давно стали общими.
Хотя иордань была открыта с самого утра, основный наплыв верующих был отмечен после полуночи. И пусть Русская православная церковь не считает крещенское купание обязательным, в отличие от службы в храме, для многих эта традиция – особая связь с Богом.
Окунаться в ледяную иордань можно не всем. Врачи советуют воздержаться от данной традиции людям с хроническими заболеваниями, простудой, переболевшим короновирусом. Спасатели относят к этому списку ещё одну категорию.
На восемь утра в купелях на территории республики окунулись 17763 человек. Священнослужители в свою очередь отмечают, что главное в Крещенский сочельник – праздничная служба. А освещение можно получить даже от одной капли святой воды.