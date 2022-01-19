«Все отболит»: в Уфе работает центр реабилитации для инвалидов

«Все отболит». В Уфе работает центр с таким названием для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Бесплатно жители республики с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими диагнозами могут укрепить здоровье. Кроме того, на базе центра имеется оборудование для восстановления пациентов после перенесенного COVID- 19.
Кабинет Екатерины Брыкиной – первый, который должны посетить пациенты. Специалист измеряет давление, температуру, проверяет наличие справки о вакцинации и на этом обследование заканчивается. Полный список документов с указанием диагноза при себе у тех, кто пришел на реабилитацию. Пациенты, на их основании получают индивидуальный курс лечения.
90% пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и после COVID-19. Житель Уфы Игорь Гражданкин имеет вторую группу инвалидности. На отдыхе в Анапе мужчина заболел COVID-19, ему диагностировали поражение легких. С этого момента прошло больше года, но восстанавливать здоровье приходится до сих пор.
Предусмотрено в центре более 30 видов лечения. Проект реализуется на грантовую поддержку Фонда содействия гражданскому обществу республики. На эти деньги сделали ремонт, взяли в аренду оборудование. Работает кислородная барокамера, альфа-капсула, соляная шахта, физиотерапевтические механизмы. Изобретение для космонавтов – специальные очки для тех, кто в постоянном недосыпе.
Распределение путевок на реабилитацию делается через Всероссийское общество инвалидов. Восстановить здоровье могут не только уфимцы, для приезжих пациентов предусмотрено проживание на базе центра.