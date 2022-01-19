«Все отболит»: в Уфе работает центр реабилитации для инвалидов

«Все отболит». В Уфе работает центр с таким названием для реабилитации  людей с ограниченными возможностями здоровья. Бесплатно жители республики с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими диагнозами могут укрепить здоровье. Кроме того, на базе центра имеется оборудование для восстановления пациентов после перенесенного COVID- 19.

Кабинет Екатерины Брыкиной – первый, который должны посетить пациенты. Специалист измеряет давление, температуру, проверяет наличие справки о вакцинации и на этом обследование заканчивается. Полный список документов с указанием диагноза при себе у тех, кто пришел на реабилитацию. Пациенты, на их основании получают индивидуальный курс лечения.

На три дня расписываем план лечения. Он корректируется каждый день. С высоким давлением приходится отказывать в каких-то процедурах. На такой случай у нас есть альтернативные методы, которые мы можем предложить.

Екатерина Брыкина, специалист по реабилитационной работе

90% пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и после COVID-19. Житель Уфы Игорь Гражданкин имеет вторую группу инвалидности. На отдыхе в Анапе мужчина заболел COVID-19, ему диагностировали поражение легких. С этого момента прошло больше года, но восстанавливать здоровье приходится до сих пор.

Я считаю, это нужно обязательно. Даже не только тем, кто ковидом переболел. Просто инвалидам. В Уфе реабилитационных центров просто нет. Поэтому хотя бы три дня: и для здоровья, и мы здесь встречаемся с инвалидами, общаемся.

Игорь Гражданкин, житель г. Уфы
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Предусмотрено в  центре более 30 видов лечения. Проект реализуется на грантовую поддержку Фонда содействия гражданскому обществу республики. На эти деньги сделали ремонт, взяли в аренду оборудование. Работает кислородная барокамера, альфа-капсула, соляная шахта, физиотерапевтические механизмы. Изобретение для космонавтов – специальные очки для тех, кто в постоянном недосыпе.

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Это светолечение и лечение музыкой. Для тех, у кого депрессия, хандра, недосып. 15 минут этой процедуры равноценно трем-четырем часам сна.

Зиля Султанова, партнёр проекта

Распределение путевок на реабилитацию делается через Всероссийское общество инвалидов. Восстановить здоровье могут не только уфимцы, для приезжих пациентов предусмотрено проживание на базе центра.

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