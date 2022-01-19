Под Уфой единственную дорогу в населенном пункте замело снегом

Жители деревни Самохваловка бьют тревогу. Единственную дорогу из населенного пункта замело снегом. Просьбу обратить внимание на проблему жители деревни опубликовали в социальных сетях.
По словам сельчан, они несколько дней подряд отправляли обращения в администрацию Калининского района Уфы, к которому относится населенный пункт. К сожалению, никаких мер по очистке снега выполнено не было.
Как сообщает ИА Башинформ, представители администрации Калининского района отметили, что каждый день в районе работают три трактора. Работы по очистке снега проводятся и ночью. Однако не всегда техника успевает добраться до всех населенных пунктов.
Фото: соцсети.